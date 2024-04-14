تعرف على شرط حضور حفل آمال ماهر الجمعة المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة :

تستعد المطربة آمال ماهر ، لتقديم حفلها المقام على مسرح ماركيه، في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس.

الحفل المقام، مساء الجمعة المقبلة 19 أبريل، هو الأول، الذي تقدمه المطربة آمال ماهر، بعد طرحها أغاني ألبوم "أنا كويسة"، في يونيو 2023.

الجهة المنظمة للحفل حددت شرطا واحدا لحضور الحفل، وهو منع دخول من هم أقل من 21 عاما.

المطربة آمال ماهر ، تقدم الحفل، بمشاركة أوركسترا تضم 50 عازفا، بقيادة المايسترو تامر فيضي.

ومن أبرز الأغاني، التي تقدمها المطربة: "كسبتوا الرهان"، و"أنا الحب"، و"صاحبة عمري"، و"الحكاية".

وتراوحت أسعار التذاكر بين: 900، و1200، و1450، و1850، و2500 جنيه.

يذكر أن أخر ظهور للمطربة آمال ماهر، كان خلال حضورها الليلة الأولى من "ليالي سعودية مصرية"، التي أقيمت في دار الأوبرا، وشارك في إحياء الحفل: النجم محمد منير، ومن المطربات شيرين عبدالوهاب، ومي فاروق، وريهام عبدالحكيم.