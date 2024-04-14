26 أبريل.. هاني شنودة في حفل جديد على مسرح أركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد المؤلف الموسيقي هاني شنودة لتقديم حفل جديد يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على مسرح أركان الشيخ زايد.

ويتضمن الحفل العديد من المفاجآت لجمهوره، منها تعاونه مع أوركسترا كاملة بقيادة المايسترو محمود بيومي، وسيقدم معها أعمالا جديدة ومختلفة، ومنها الموسيقى التصويرية التي قدمها مؤخرا لمسلسل "حالة خاصة" للمخرج عبدالعزيز النجار، والذي عرض قبل الموسم الرمضاني، وحقق نسب مشاهدة عالية وتصدر التريند لأكثر من مرة، لتكون المرة الأولى التي يقدم فيها موسيقى المسلسل في حفل جماهيري.

وقال شنودة في تصريحات صحفية عن "حالة خاصة": "المسلسل عبارة عن مباراة رائعة بين الممثلين، وقدمت من خلاله أمورا شديدة الجرأة وحضرت مطربة سوبرانو ووضعتها وسط الموسيقى ومنحتها طابع مميز، والقائمين على المسلسل حصلوا على حقوق أغاني فرقة المصريين، وتم وضعها داخل المسلسل وهذا أمر رائع ولم يكن لي تدخل فيه ولكنه كان بمثابة الطُعم الذي جذبني لتقديم الموسيقى التصويرية".

وأضاف في بيان صحفي "موسيقاي تُعد المشاهد لكي يرى الفيلم نفسيًا مثلما حدث في فيلم (المشبوه) للفنان عادل إمام وسعاد حسني، وهو مليء بالأسئلة، وأنا بالموسيقى قدمت أسئلة خلف بعضها، والمشاهد يكون مستعد لمشاهدة الفيلم معنويًا قبل أن يشاهده بعيونه، ولم أرفض طوال حياتي عملا يقدم لي، لأن كل فيلم أو مسلسل أقدمه يعطيني شحنة جديدة، وكل موسيقى جديدة تضيف لي خبرة".

وتقوم حاليا شركة كيكوز للتحضير للحفل على قدم وساق، كما أكد محمود حسين منظم الحفل في بيان صحفي: "ستكون سهرة فنية رائعة يتفاعل معها الجمهور العاشق للفن الراقي والموسيقى الجذابة التي تغزو العقول والقلوب دون استئذان بشكل مختلف لن يتمكن الجمهور من نسيانها أبدا، ويقدم شنودة في الحفل ما يزيد عن 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء مختلفة، ويستوعب المسرح أكثر من 800 شخص".