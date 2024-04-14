ريم سامي تنشر صورًا برفقة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ريم سامي جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها برفقة زوجها، ولاقت الصور تفاعلا من المتابعين.

ونشرت "ريم" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وانهالت عليها تعليقات بالحب من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ربنا يبارك فيكم، قمر، الله يسعدكم، أحلى أتنين، جمال ريم وحلاوتها، أحلى كابل".

واحتفلت الفنانة الشابة ريم سامي بعقد قرانها الجمعة 22 مارس، وسط حضور عدد من أصدقائها المقربين إلى جانب أسرة العروسين.

يذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا:

26 أبريل.. هاني شنودة في حفل جديد على مسرح أركان

تضارب بشأن إقامة عزاء شيرين سيف النصر يثير الجدل