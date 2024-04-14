شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون رحلوا في عز نجوميتهم ووفاتهم سببت صدمة للجمهور آخرهم شيرين سيف النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن أصابت الوسط الفني بعد رحيل الفنانة الجميلة شيرين سيف النصر، التي وافتها المنية أمس السبت، عن عمر يناهز 57 عامًا، وهى إحدى أهم نجمات جيل التسعينيات والتي كانت من أبرز فتيات أحلام الكثير من الشباب، وتسبب في رحيلها صدمة للكثير حيث إنها رحلت عن عمر صغير، ونكشف خلال هذا التقرير أبرز الفنانون الذين رحلوا في أعمار صغيرة وتسببت وفاتهم صدمة للجمهور.

هالة فؤاد

رحلت الفنانة هالة فؤاد في 35 عام، بعد معاناة مع مرض السرطان، وهى ابنة المخرج أحمد فؤاد، وكانت متزوجة من الفنان الراحل أحمد زكي ورزقت بإبن منه وةهو الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

عمر خورشيد

رحل الفنان عمر خورشيد في عمر 36 عام، بعد تعرضه لحادث سيارة غامض، وهو شقيق الفانة الكبيرة شريهان ودرس الموسيقى بالمعهد اليوناني.

نعيمة عاكف

رحلت الفنانة نعيمة عاكف في عمر 44 عاماً، بسبب سرطان الإمعاء، وهى إحدى أهم النجمات التي تميزت بتقديم كافة أنواع الفن سواء الرقص او الغناء أو التمثيل.

علاء ولي الدين

رحل الفنان علاء ولى الدين عن عمر ناهز 40 عاماً بسبب مرض السكرى، وتميز علاء ولى الدين بخفة ظله وقدم الكثير من الأعمال التي أسعدت الجمهور أبرزها، فيلم عبود على الحدود وفيلم الناظر الذى كان سبباً في معرفة الجمهور بالنجوم أحمد حلمي ومحمد سعد وشهرتهم في الكثير من الأعمال.

عبد الحليم حافظ

رحل العندليب عبد الحليم حافظ في عمر 48 عاماً، بسبب مرض البلهارسيا، واشتهر العندليب بصوته العذب الذى عشقه الجمهور المصري والعربى، كما أنه تميز في التمثيل فقد قدم في السينما 16 فيلما من أهم أفلام السينما المصرية.

عامر منيب

رحل الفنان عامر منيب في عمر 48 عاماً، ويعتبر من أهم نجوم الغناء الذين قدموا الكثير من الأعمال الغنائية المتميزة خاصة وأنه كان يتمتع بصوتاً جميل، وهو حفيد الفنانة الراحلة مارى منيب، ورحل بعد صراعه مع ورم في القولون.

مصطفى متولي

رحل الفنان مصطفى متولى في عمر 51 عاماً، بعد أزمة قلبية مفاجئة وذلك بعد انتهائه من عرض مسرحية بودى جارد، وهو أحد أهم النجوم الذين حفروا اسمهم من ذهب بأعماله المتميزة وابتسامته التي كانت تلازمه باستمرار.

حسن الأسمر

توفي الفنان حسن الأسمر عن عمر يناهز 52 عامًا بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئ، وذلك بعدما شعر الراحل بآلام شديدة فجر يوم وفاته، وتم نقله إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة، لكن روحه انتقلت إلى بارئها بعد ساعات من شعوره بالألم، وتوفي بشكل مفاجئ وشٌيعت جنازته من مسجد النور بالعباسية.

ممدوح عبد العليم

كما توفى الفنان ممدوح عبد العليم في 5 يناير 2016 عن عمر يناهز الـ60 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء ممارسته الرياضة بإحدى صالات الجيم، بعد نقله على الفور إلى مستشفى الأنجلو ولكن وافته المنية.