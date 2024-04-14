"استغرق تصويره 3 سنوات".. عمرو يوسف يكشف كواليس تصوير فيلم "شقو"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته بنجاح فيلم "شقو" بعد عرضه في السينمات المصرية.

وقال "يوسف"، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم الأحد، إنه وقع على عقود تصوير فيلم شقو عام 2021 واستغرق التصوير 3 أعوام، متابعًا: "الفيلم أخد وقته في التصوير واستوى على نار هادية والنتيجة بتاعته طلعت مرضية لينا كفريق عمل، والأهم تبقى مرضية لكل الناس".

وأضاف: "أنا بوعد المشاهدين هيتفرجوا على حاجة مختلفة وجديدة، الفيلم شارك فيه نجوم وأبطال غيروا من جلدهم وظهروا بشخصيات جديدة زي يسرا ومحمد ممدوح تايسون، أمينة خليل مفاجأة كبيرة، دينا الشربيني عاملة دور من أحلى الأدوار اللي عملتها".

حقق فيلم "شقو" إيرادات قياسية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث حقق ٩ مليون و ٨٢٠ الف جنيه ليصبح أعلى فيلم في تاريخ الأفلام المعروضة في عيد الفطر تحقيقا للإيرادات اليومية وبهذا يحتل المركز الأول والثاني في قائمة الأعلى دخلا لليوم في موسم عيد الفطر المبارك.

يشارك في بطولة فيلم "شقو"، كلا من عمرو يوسف و محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، يسرا، محمد جمعة، وعباس أبو الحسن، الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي، وتم طرحه في مصر في العيد وسيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بـ 10 أيام.