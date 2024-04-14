بعد إحالة أبطاله للنيابة.. أيتن عامر تدافع عن "زوجة واحدة لا تكفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

جددت الفنانة أيتن عامر، دفاعها عن مشاركتها في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي أثار ضجة واسعة في الكويت، وصلت إلى حد إيقاف عمل أبطاله، وصدور قرار إحالتهم إلى النيابة.

الفنانة أيتن عامر، عبر صفحتها في موقع "أكس"، كتبت: "قلت كان نفسي يعجب كل الناس، بس مفيش حاجة ممكن الناس تتفق عليها، تفرق كتير أوي عن اللي انتوا كاتبينه لأن المسلسل فعلا عجب ناس كتير أوي"

وزارة الإعلام الكويتية، كانت قد أصدرت بيانا عبر صفحتها في موقع "إكس "، جاء به: "إيقاف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها أو عرضها داخل الكويت".

مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي "، الذي تم الإعلان عن إيقاف عرضه وإحالة صناعه إلى النيابة العامة، أثار جدلا واسعا في الكويت، بسبب تناوله قضايا حساسة، منها تعدد الزوجات، والزواج العرفي، وزنا المحارم.

المسلسل الذي عرض عبر قناة mbc, بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، أيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.