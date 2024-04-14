عمرو يوسف يكشف رأي زوجته كندة علوش في فيلم "شقو".. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان عمرو يوسف عن رأي زوجته كندة علوش في فيلم "شقو"، والذي يعرض حاليًا في السينمات.

وقال "يوسف"، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم الأحد: "كندة عجبها الفيلم جدًا وهي من الناس المتفرجين اللي صعب إرضائهم، وخلال اليومين المقبلين سنشاهد الفيلم معًا في السينما".

حقق فيلم "شقو" إيرادات قياسية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث حقق ٩ مليون و ٨٢٠ الف جنيه ليصبح أعلى فيلم في تاريخ الأفلام المعروضة في عيد الفطر تحقيقا للإيرادات اليومية وبهذا يحتل المركز الأول والثاني في قائمة الأعلى دخلا لليوم في موسم عيد الفطر المبارك.

يشارك في بطولة فيلم "شقو"، كلا من عمرو يوسف و محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، يسرا، محمد جمعة، وعباس أبو الحسن، الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي، وتم طرحه في مصر في العيد وسيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بـ 10 أيام.

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