شكرا لقرائتكم خبر عن طفل بدون سابق إنذار يوسف سليم أحد مكاسب الموسم الرمضانى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتهاء الموسم الرمضانى والذى يعد موسمًا دراميًا مليئًا بالأعمال الممتعة نجد أن هناك مكاسب في الموسم الرمضانى من حيث ظهور عدد من الوجوه والأطفال الذى ينتظرهم مستقبل كبير في الساحة الفنية، وعلى سبيل المثال الطفل سليم يوسف الذى ابهر المتابعين في مسلسل بدون سابق إنذار مع النجمين آسر ياسين وعائشة بن أحمد، حيث كان له دور مهم في أحداث المسلسل.

ومع تطور الأحداث كان يوسف سليم أحد أبرز الشخصيات والمكاسب في المسلسل خاصة أن محور الأحداث تدور حول إصابته بمرض اللوكيميا، ما عانى لوقت طويل في المستشفى لتلقى العلاج، وكان الجمهور يشيد به في طريقه أدائه وإحساسه المميز في المشاهد بينه وبين والده ووالدته، لاسيما أن سليم يوسف كان يبدع في مشاهد التعب والمرض وطريقة سرده لمعاناته.

بدون سابق إنذار

دون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.