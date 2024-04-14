كارول سماحة تحبس الأنفاس على مسرح شرم الشيخ بجمبسوت من تصميم فؤاد سركيس - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ليلة أمس حفلاً غنائياً ساهراً في شرم الشيخ بمناسبة عيد الفطر، نشرت صور الحفل الغنائي الذي أحيته عبر حسابها، وظهرت كارول بإطلالة اعتمدت فيها على الألوان الترابية، حيث إرتدت جمبسوت باللون البيج من تصميم فؤاد سركيس ووضعت ميك آب خفيف أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلاً وراء كتفيها،

من جهة أخرى، انتهت كارول سماحة من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد بالكامل، استعدادا لطرحه في الفترة المقبلة.



وطرحت كارول سماحة مؤخراً أولى أغنيات الألبوم بعنوان "بوسة"، من كلمات تامر حسين، وألحان شريف بدر، وتوزيع هاني يعقوب، والكليب من إخراج بتول عرفة.