سيمون تعبر عن حزنها لرحيل شيرين سيف النصر

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة سيمون، على نعي الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، معبره عن حزنها، قائلة: "البقاء لله وفاة الفنانة شيرين سيف النصر الله يرحمها يارب"، وذلك عبر حسابها بموقع "اكس".

حلت عن عالمنا الفنانة شيرين سيف النصر، حسبما أعلن شقيقها عن وفاتها، حيث كتب على حسابه قائلًأ: توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم الهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

شيرين سيف النصر

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن لأب مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر، ويعود أصله من الصعيد، كما أكدت في لقاء متلفز، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

شيرين سيف النصر

في عام 1991 تخرجت في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التليفزيون. واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق.

زيجات شيرين سيف النصر

تزوجت شيرين سيف النصر ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة إم بي سي.

والثانية من المطرب مدحت صالح إلى أن زواجها انتهى بالطلاق.

وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال، وتلى طلاقها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.

كانت الفنانة شيرين سيف النصر، قد أثارت الجدل فى شهر يوليو 2019، حيث اتهمت صديقتها "إحسان"، بسرقة مجوهراتها، التي تقدر بخمسة ملايين جنيه.

وقالت الفنانة شيرين سيف النصر في بيان صحفي، أنها عملت بخصوص قضية تعويض اتحكم عليها وعلى صديقتها بمبلغ مليون و ٢٠٠ ألف ومن المقرر أن الجلسة يوم 27 يونيو الحكم النهائي.

وتبين من خلال التحريات والفحص، وتقرير المعمل الجنائى، ومعاينة مسرح الجريمة، عدم وجود كسر فى باب الشقة أو فى خزينة المجوهرات، وهو ما أشار

بأصابع الاتهام نحو أحد معارف الفنانة شيرين سيف النصر، وبناء عليه بدأ رجال المباحث فى البحث فى قائمة علاقات الفنانة، ومن يتردد عليها باستمرار، لتحديد قائمة الاشتباه، وبمناقشة عدد من شهود العيان، أشارت أصابع الاتهام نحو صديقة الفنانة وهى "إحسان.ك".

شيرين سيف النصر

آخر اعمال شيرين سيف النصر

يذكر أن آخر أعمال النجمة شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب ، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي، أما السينما فيلم "أمير الظلام" مع عادل إمام.