صور.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة منة فضالي متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث ظهور لها بإطلالة صيفية مميزة.

وظهرت منة فضالي بإطلالة رائعة ومميزة مرتدية فستان صيفي لونه برتقالي، مع وضع مكياج هادئ يناسب الأجواء.

يذكر أن منة فضالي في السباق الرمضاني 2024، في مسلسلين هما مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، ومسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدي كامل، أحمد خالد كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

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