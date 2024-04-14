فيلم "بينى وبينك" يشارك فى الدورة الثامنة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن اختيار فيلم "بيني وبينك" للمخرج عمرو السيوفي، للمشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة بدورته الثامنة، والتي تُعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل.

فيلم "بيني وبينك- Tell No One" روائي قصير، تدور أحداثه حول الشابة الحالمة "نور" التي تقرر أن تستغل غياب والدها عن المنزل لتبحث عن الحب خلال موقع جرىء للدردشة، ومن بطولة مارينا فيكتور، صلاح ماجد، عماد غنيم، مايكل تادروس.

ويقول المخرج عمرو السيوفي، فى تصريحات صحفية، إنه سعيد باختيار فيلم "بيني وبينك" وسط مسابقة دولية مهمة بمهرجان أسوان ذات الطابع السينمائي الخاص، وسط مشاركة أفلام من عدة بلدان مختلفة، لافتًا إلى أنه كان تم اختياره للعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 45 قبل إلغاء الدورة وبهذا يشهد على عرضه العالمي الأول.

عمرو السيوفي، عضو في نقابة المهن السينمائية، تخرج في كلية الإعلام، جامعة القاهرة، أخرج الفيلم الروائي القصير "لما كان البحر أزرق" عام 2021، وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، كذلك فوزه بالمهرجان القومي للسينما الدورة 24 كأحسن فيلم، وأحسن ممثلة بطلته الفنانة هبة عبد الغني.

بدأ "السيوفي" كمساعد مخرج في العديد من الإعلانات التجارية والأفلام والمسلسلات، كما أنه يعمل حاليًا علي فيلمه الروائي الطويل.



فيلم بيني وبينك يشارك في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة



من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة