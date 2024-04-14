يسرا تُبهر الحضور بإطلالة ذهبية ساحرة في مهرجان بيروت لسينما المرأة.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وصلت الفنانة يسرا، إلى مهرجان بيروت لسينما المرأة، استعدادًا لتكريمها تقديرًا لمسيرتها الفنية العاملة في عالم الدراما والسينما.

وظهرت يسرا بإطلالة رائعة وساحرة، وهي مرتدية فستانًا أسود اللون ممزوجا باللون الذهبي، مع ارتداء عقد وحلقان ذهبية، لإبراز جمالها.

وينطلق مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، في الفترة من 14 حتّى 19 إبريل 2024، والذي ينظّمه مجتمع بيروت السينمائيّ بدورته السابعة، تحت شعار: "نساء من أجل القيادة"، برعاية وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري.

سوف تبدأ فعاليات مهرجان بيروت الدولي لسينما المراة، في حفل افتتاح يُقام في كازينو لبنان، حيث ستحلّ الفنانة يسرا، ضيفة شرف، وذلك في إطار تكريم إنجازاتها وأعمالها الفنية.

ويعرض المهرجان أكثر من 73 فيلمًا، ضمن مجموعة متنوّعة من الأفلام القصيرة والطويلة، الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والتجريبية، إضافة إلى أفلام الرقص، من 35 دولة مختلفة، ويختتم المهرجان في 19 إبريل بإقامة حفل لتوزيع الجوائز.



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