"بنت غلبانة وقعت في ظروف صعبة".. دينا الشربيني تكشف تفاصيل دورها في فيلم "شقو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن تفاصيل دورها في فيلم "شقو" بطولة النجم عمرو يوسف، والذي يعرض حاليًا داخل دور العرض في السينما.

وقالت "الشربيني"، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم الأحد، إنه تقدم شخصية بنت طيبة و"غلبانة" وقعت في ظروف صعبة بسبب تعرضها لصدمة كبيرة وتحاول الخروج منها بمساعدة زملائها.

وأضافت، أنها كنت سعيدة جدًا بعدما عرفت بالنجوم المشاركين في فيلم "شقو"، مرادفة: "إحنا كفريق عمل بنحب بعض وعملنا شغل حلو أوي، وأنا نفسي أشارك في أعمال بتجمع الناس اللي بتحب بعض، وده اللي حصل هنا في فيلم شقو".

حقق فيلم "شقو" إيرادات قياسية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث حقق ٩ مليون و ٨٢٠ الف جنيه ليصبح أعلى فيلم في تاريخ الأفلام المعروضة في عيد الفطر تحقيقا للإيرادات اليومية وبهذا يحتل المركز الأول والثاني في قائمة الأعلى دخلا لليوم في موسم عيد الفطر المبارك.

يشارك في بطولة فيلم "شقو"، كلا من عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، وأمينة خليل، يسرا، محمد جمعة، عباس أبو الحسن، الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في مصر في العيد و سيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بـ 10 أيام.



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