شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يضع اللمسات الأخيرة على فيلم "رى ستارت" وبدء التصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع النجم تامر حسنى اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد رى ستارت تمهيداً لبدء تصويره نهاية شهر أبريل الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث انضمت هنا الزاهد، ولحقها محمد ثروت الذى تعاقد على العمل الذي يكتبه أيمن بهجت قمر، وتخرجه سارة وفيق.

وحدد تامر حسني موعد عرض الفيلم في موسم صيف 2024، ويسجل العمل التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معاً فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض في موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك في بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن هنا الزاهد يُعرض لها حاليا فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي يجمعها بالفنان هشام ماجد، ويشارك في بطولته محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، وضيفا الشرف طه دسوقي ونور قدري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.