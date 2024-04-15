شكرا لقرائتكم خبر عن سامية عاطف: صيد العقارب مميز والجمهور فى الشارع مبسوط من شخصية فاطمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سامية عاطف لـ"الخليج 365" إن مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق كان عملاً دراميًا مميزًا في موسم رمضان 2024، مشيرة إلى أن العمل مليء بالأحداث التي تفاعل معها الجمهور مثل شخصيات مصطفى ضرغام وفاطمة ضرغام وشوقى وغيرها من الشخصيات التي كانت بمثابة علامات في العمل، والجمهور بيقابلنى فى الشارع مبسوطين من شخصية فاطمة ضرغام وإنها صالحت جوزها شوقى وسامحته.



ساميه عاطف

وأكدت سامية عاطف: أن النجمة غادة عبد الرازق شخصية جميلة ومتعاونة للغاية، وتعاونا سويًا من قبل في مسرحية "طرائعيو" مع النجم محمد هنيدى عام 2022، ومسلسل صيد العقارب هو التعاون الأول بيننا في الدراما التليفزيونية، وانا سعيدة للغاية بالتعاون معها .

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

