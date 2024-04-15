شاركت الفنانة الكويتية لولوة الملا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مؤثر تحدثت فيه عن طفولتها مع ابنها، وكيف كانت تشعر بأن والدها لم يكن يعاملها كبنت.

وذكرت الملا في الفيديو أن والدها لم يكن يشجعها على وضع المكياج، خوفًا من التعليقات السلبية من العائلة.

كما كشفت الفنانة الكويتية أنها لم تكن تلعب بألعاب باربي مثل باقي الفتيات، ولكنها اشتاقت لها مؤخرًا، ودعت لها بالرحمة.

يُذكر أن لولوة الملا بدأت مشوارها الفني عام 2012 مع مجموعة “شنو يعني” من خلال اسكتشات كوميدية على يوتيوب، قبل أن تتجه نحو الدراما التلفزيونية عام 2015.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الفنانة الكويتية لولوة الملا تتحدث عن طفولتها: أبوي أحس ما كان يشوفني بنت وكنت أستحي أحط مكياج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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