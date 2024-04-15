شكرا لقرائتكم خبر عن "استطلاع رأى بإعلام القاهرة": كريم عبد العزيز ودينا الشربيني الأفضل في رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار اهتمام مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام، جامعة القاهرة بإجراء استطلاعات الرأي حول اتجاهات الجمهور المصري نحو القضايا السائدة، وتقييم المحتوى الإعلامي والدرامي في وسائل الاتصال المتنوعة، أجرى المركز استطلاعًا حول تقييم الجمهور المصري لدراما رمضان 2024 ، بالتطبيق على عينة بلغ حجمها 1100 مفردة، وأسفر الإستطلاع عن عدد من النتائج، منها حصول الفنان كريم عبد العزيز على المركز الأول كأفضل ممثل في دراما رمضان 2024، ثم الفنان أحمد العوضي.

كما جاءت الفنانة دينا الشربيني في المركز الأول كأفضل ممثلة.

صرحت بذلك الدكتورة سحر مصطفى مدير مركز بحوث الرأي العام في كلية الإعلام، جامعة القاهرة، مضيفة إلى أنه سيتم إعلان بقية نتائج الإستطلاع تباعًا خلال الفترة القليلة القادمة