شقيقة دنيا بطمة تستغل سجنها لدخول عالم الغناء.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استغلت المغنية إيمان بطمة، صفحة شقيقتها الفنانة دنيا بطمة المتواجدة في السجن حالياً للترويج لأغنيتها الجديدة بعنوان “سالو دموعي”.

ويبدو أن ايمان قررت فعلياً أن تسير في المسار الفني كما والدها الفنان حميد بطمة وشقيقتها دنيا، وذلك من خلال اطلاق أغنيتها الثانية في مشوارها، وهذا ما يدفعها إلى الاستعانة بصفحات شقيقاتها دنيا وابتسام للترويج لأغنية الجديدة التي نشرتها على اليوتيوب.

وتقدم ايمان أغنية درامية باللهجة المغربية وتدور أحداث الكليب في قالب تراجيدي رومنسي حيث تحكي من خلالها عن الهجر والخيانة والغدر، وهو ما تفاعل معه الجمهور.

وانقسمت التعليقات بين من أعجب بصوت ايمان وطموحها بأن تصبح مغنية وبين من اعتبر أنها تقوم باستغلال غياب شقيقتها لتحل مكانها خلال فترة تواجدها في السجن، وهذا ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، معتبرين بأنه لا يمكنها أن تحل مكانها.

يذكر أن أول عمل فني لإيمان كان أغنية بعنوان “بيزار” وطرحتها قبل عامين، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب. أما الأغنية الجديدة فهي من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد، أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج زهير غماري.