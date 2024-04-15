«المسحورة» إصدار جديد للروائية رشا سمير

ياسر رشاد - القاهرة - صدرت منذ أيام أحدث روايات الدكتورة رشا سمير، بعنوان «المسحورة» عن الدار المصرية اللبنانية.

وتعد هذه الرواية الإصدار الحادى عشر للكاتبة بعد عدة روايات ومجموعات قصصية تربعت على قوائم الاكثر مبيعا لعدة سنوات، منها:

للقلب مرسى أخير، جوارى العشق، سألقاكِ هناك، بنات فى حكايات، يعنى إيه راجل؟، حب خلف المشربية، معبد الحب، حواديت عرافة وغيرها..

تقول «سمير» : إن الرواية استغرقت فى كتابتها ومراجعتها أكثر من أربع سنوات، وإنها تحاول مع كل إصدار جديد ألا تقع فى فخ التكرار لأن النمطية تقتل الإبداع، لذا فهى تسعى دائما لتقديم مواضيع مختلفة فى رواياتها.

كما صرحت بأن «المسحورة» تعد رواية تاريخية اجتماعية تدور أحداثها فى بدايات القرن العشرين، حيث نرتحل مع الأبطال إلى مدينة الأساطير وندخل إلى عوالم يمتزج فيها الواقع بالخيال وشعوب تحكمها عادات وتقاليد غير مألوفة.

ومن أجواء العمل

(دخل من الباب الشرقى للواحة، يبحث عن حلم قديم، عن مخطوط غير مكتمل، عن عروس غلبها العشق.

لاح له فى الأفق البعيد تل صغير..

سأل عنها علها تختبئ خلف هذا التل..

أجابوه: «احترس منها.. إنها (صخرة العاشق).. صخرة مسحورة تجذب إليها الرجال، إذا لمستها ستدخل في

غفوة طويلة لن تستيقظ منها إلا بالموت».

لم يبال وانطلق نحوها باحثا عن محبوبته «المسحورة»، وعن قدر عسى أن ينقذه من غفوة العاشق.

فهل يصل إليها؟!…ربما..

أو…هكذا تقول الأسطورة)