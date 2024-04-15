حفل أمريكي يجمع بين وائل كفوري ونوال الزغبي

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع كلا من الفنان وائل كفوري والفنانة نوال الزغبي في ليلة غنائية عالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مجموعة من حفلات النجوم العرب المقامة هناك.

موعد حفل وائل كفوري ونوال الزغبي في لاس فيجاس

ومن المقرر أن يقام الحفل في 25 من مايو القادم داخل أحد المنتجعات السياحية في ولاية لاس فيجاس الأمريكية

نشر كلا من نوال الزغبي ووائل كفوري تفاصيل الحفل عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وتم طرح التذاكر الخاصة بالحفل عبر الموقع الإليكتروني الرسمي لها.

أحدث أغاني وائل كفوري “الوقت هدية”

كانت أحدث الأغاني التي طرحها وائل كفوري من خلال “الوقت هدية” ، والتي تخطت حاجز المليوني مشاهدة، وتقول كلماتها “يا وقت اللي عم يمرق على مهلك روق شوي عشت وشفت كل البشر حافظهن كرجة ميّ غير البشر كلهن هي في شعور جديد عليي نظرتها ضحكتها علّموني الوقت هدية من نظرة صرت الناس من عيونها بعرف سرها واللي جوا بقلوبن مش متل اللي مبيّن برّا شفت بقلبها يلّي ما شفته قبلها بالمرة هيّي غيرهن كلهن هيّي في شعور جديد عليّي نظرتها ضحكتها علّموني الوقت هدية”.

أحدث أغاني نوال الزغبي “بحكي عنك”

بجانب أغنية نوال الزغبي الجديدة “بحكي عنك”، التي سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها ""لو شوفت ازاي انا بحكي عنك للغريب كنت هتتمنى تكون غريب علشان تسمعني كنت هترجعلي وماتسيبليش ايام توجعني كنت ولا عمرك هتقدر يوم تغيب بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم نفسي انام بالليل واقوم وأالقيني جنبك نفسي اصحى الصبح على كلمة بحبك انت سايب فيا حاجة ما تتنسيش لو هقولك ع اللي حاسه بعد منك شكله ايه كنت هتتمنى ماتحسوش وتعيش مرتاح كنت مش هتروح في يوم وتسيبلي جراح انا مش عارف بعد منك اعمل اي بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم نفسي انام بالليل واقوم وأالقيني جنبك نفسي اصحى الصبح على كلمة بحبك انت سايب فيا حاجة ما تتنسيش "