أثار يزيد المطيري، المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “قعيد المجد”، ضجة واسعة على الإنترنت بعدما أعلن عبر حسابه في “سناب شات” عن خطوبته.

واكتفى قعيد المجد بالرد على تهنئة أحد متابعيه عبر “سناب شات”، حيث قال: “يبارك فيكم عقبالكم”.

وبينما لم يكشف قعيد المجد عن هوية خطيبته أو أي تفاصيل أخرى عن علاقتهما، إلا أنه أجاب لاحقًا على سؤال أحد المتابعين حول خطوبته.

كانت هذه تفاصيل خبر قعيد المجد يعلن خطوبته عبر حسابه في سناب شات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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