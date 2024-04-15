بالفيديو: الفنان علي كاكولي يحسم جدل ارتباطه بالفنانة إيمان حسين

وضع الفنان الكويتي علي كاكولي حدًا للشائعات التي انتشرت حول ارتباطه بالفنانة إيمان حسين، وذلك بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى كاكولي عبر حسابه في “سناب شات” ما يجري تداوله جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لا يفكر بالزواج على الإطلاق، وأن ما يتم تداوله مجرد شائعة لا أكثر.

وأوضح كاكولي أنه كان يرغب في تبرير موقفه عبر حسابه في “إنستغرام”، لكنه تعرض للاختراق، وعاد لتأكيد عدم وجود أي نية للزواج لديه.

وشدد كاكولي على أنّه يعتبر إيمان صديقة وأختا له لا أكثر، ودعا لها بالعثور على شريك حياة يناسبها، مُشيرًا إلى أنها ممثلة ناجحة.

وتساءل كاكولي عن أسباب انتشار الشائعات بهذا الشكل، مُشيرًا إلى أنّ زميله الفنان عبدالله بوشهري هو من ساهم في انتشارها، بعد نشره فيديو من كواليس مسرحية “صنع في الكويت”.

وخلال الفيديو، تمّ التلميح إلى وجود علاقة بين كاكولي وإيمان، حيث أشار بوشهري إلى وجود مفاجأة مذهلة في الكواليس، وظهر وهو يتحدث بشكل غامض معهما، ليصبحا حديث الجمهور بعد نشر المقاطع المصورة التي جمعتهما.

وقال بوشهري: “من يريد أن يعرف ماذا أقصد، فسأل الكاتب بشار الجاسم عمّا إذا كان لديه أغنية الزفة”. ثمّ عاد لمشاركة فيديو للثنائي أثناء حديثهما، وأرفقه بأغنية “مغرم” لعلي كاكولي، ممّا دفع الكثيرين لتأكيد وجود علاقة حب تجمعهما.