"ست غريبة".. ماذا قال المخرج جميل المغازي عن أمينة رزق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة أمينة رزق، التي تعتبر من أشهر النجمات في تاريخ السينما العربية

ارتبط اسم الفنانة أمينة رزق بدور الأم التي جسدته في معظم أعمالها حتى في بدايتها الفنية، وهي من أنجح الفنانات اللاتي جسدن دور الأم ببراعة شديدة

وفي لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" قال المخرج جميل المغازي والذي يمتلك عدد من الفيديوهات النادرة لكبار النجوم: "أمينة رزق دي ست غريبة جدا، كائن لوحده، هي بشكل غريب متحيزة للستات، هي ساكنة في الزمالك في شارع أبو الفدا وقصادها الكيت كات، فبتركب مركب وتعدي هناك وماتشتريش إلا من الستات".

بعدها عرض البرنامج فيديو من كواليس تصوير مسلسل البشاير، والذي جمع النجمة أمينة رزق بالنجم محمود عبدالعزيز، ورد الأخير على سؤال حول رأيه عنها، قائلا: "أنا أقل من إني أقول رأيي في أمينة رزق"

وتابع: "ست عظيمة في التزامها ومواعيد حضورها وحفظها وخفة ظلها" وكشف خلال الفيديو عن الجانب الخفي في شخصية أمينة رزق وهو خفة ظلها وبساطتها في الكواليس