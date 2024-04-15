تامر عاشور يتألق في حفل "شاطئ شيدز" بالسعودية (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا المطرب تامر عاشور، مساء أمس الأحد، حفلا غنائيا في "شاطئ شيدز" بجدة بالمملكة العربية السعودية ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

وحضر الحفل عددا كبيرا من الجمهور السعودي الذي عاش ليلة ساحرة من الإستمتاع بأغاني "عاشور" المفضلة التي قدمها بمشواره الموسيقي ما بين الجديد والقديم.

وغنى تامر عاشور بالحفل أغاني "هيجيلي موجوع" ، "أنت اخترت" ، "كلموها عني" ، "مكملناش" ، "كل يوم"، وغيرها.

وكانت صفحة "بينش مارك" قبل الحفل الحفل فيديو استقبال تامر عاشور من مطار جدة، عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الفنان تامر عاشور نور جدة .. ‏نشوفكم في شاطئ شيدز ‏درة العروس".

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