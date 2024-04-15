شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى وبيرس بروسنان وسيلفستر ستالون في عمل واحد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيشارك الممثل العالمى بيرس بروسنان دور البطولة مع الممثل أمير المصري في فيلم الدراما الرياضية "Giant"، المستوحى من قصة حياة للملاكم البريطاني اليمني الأمير نسيم "ناز" حامد الحقيقية ورفاقه الذين يصلون إلى بطولة العالم تحت وصاية والده مدرب الملاكمة الأيرلندي بريندان إنجل.

وسيلعب المصري دور ناز، ومن المقرر أن يقوم بروسنان بدور إنجل، الفيلم من تأليف وإخراج روان أثال ، ومن إنتاج مجموعة من الشركات منها مارك لين من شركة Tea Shop Productions وكيفن سامبسون من شركة White Star Productions، على أن تقوم شركة AGC Studios وبونديت ميديا كابيتال بتمويل الفيلم.

ويشارك في الإنتاج التنفيذي سيلفستر ستالون وبرادن أفترجود من خلال شركتهم Balboa Productions، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في ليدز بإنجلترا في أواخر أبريل الجارى، وكان من المقرر في الأصل تصوير جميع تصميماته الداخلية في مالطا، إلا أن شركة AGC اتخذت قرارًا بنقل الإنتاج بأكمله مرة أخرى إلى المملكة المتحدة، وعلى هذا النحو، يعد فيلم "Giant" واحدًا من أوائل الإنتاجات التي تم نقلها لـ المملكة المتحدة.

فيلم " Giant " هي القصة الحقيقية لبدايات حامد المتواضعة في شوارع شيفيلد الصعبة التي تسكنها الطبقة العاملة، واكتشافه من قبل إنجل، العامل في صناعة الصلب الذى تحول إلى مدرب ملاكمة، وشراكتهم غير المتوقعة، بجانب أسلوب ناز غير التقليدي وشخصيته وهيمنته المطلقة على الحلبة، التى دفعتهم إلى قمة نخبة الملاكمة والنجومية العالمية، كل ذلك في مواجهة كراهية الإسلام والعنصرية المتفشية في بريطانيا في الثمانينيات والتسعينيات.

سيلفستر ستالون وامير المصرى وبيرس بروسنان