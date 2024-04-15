بالفيديو: هيا الشعيبي تعاتب إلهام الفضالة في أحدث ظهور لها

كشفت الفنانة هيا الشعيبي عن تفاصيل آخر اتصال بينها وبين الفنانة إلهام الفضالة، بعد انقطاع الاتصال بينهما.

وأكدت هيا أنها حاولت مرارًا إنهاء الخلاف الذي نشب بينهما منذ سنوات ولم ينته بعد، وأنهما كانتا كالشقيقتين. وعبّرت هيا عن استياءها لنسيانها بعض التفاصيل والذكريات التي جمعتهما.

وظهرت هيا الشعيبي كضيفة في بودكاست ذا بلوش شو، الذي يقدمه علي البلوشي، وتحدثت عن ذكرياتها مع إلهام الفضالة وسبب انقطاع العلاقة بينهما. وأشارت إلى أنها في آخر مكالمة حاولت فيها إنهاء الخلاف القائم بينهما، لكنها تعرضت للصراخ من جانب إلهام.

وأوضحت هيا الشعيبي أنها لا ترغب في فتح صفحة جديدة مع إلهام الفضالة، وأنها سعيدة ومكتفية بالابتعاد. وتمنت لها كل التوفيق، وأعادت استحضار ذكرياتهما المشتركة وكيف كانت تعتبر بنات إلهام كأنهن بناتها.

وقالت هيا الشعيبي: “هي بعيدة ولكن لا تزال لديها بعض الأشياء. قالت لكم من قالت؟ رفعت عليَّ قضايا كثيرة، ما أدري ما الأمر بشأنها، هل هي تتحدث عني على وسائل التواصل الاجتماعي؟ تركتني أتساءل عما إذا كنت المقصودة أو ليس لدي قضية. هل كان هناك حل قبل أن ترفع القضايا؟ لماذا تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج وتتحدث بشكل سيء عني؟ أنا لست متأكدة مما حدث”.

واستعادت هيا الشعيبي ذكريات صداقتها مع إلهام الفضالة، مؤكدة أنها لم تتركها لحظة واحدة عند انتقالها لبيتها الجديد.

وأشارت إلى أنها كانت تشعر بالرعب عندما كانت في المستشفى وتعاني من وعكة صحية، وكانت تعتبر بنات إلهام كأنهن بناتها.

وقالت: “أنتي كنتي بالمستشفى أنا متت وحييت، انتقلتي لبيتك الجديد ما خليتك دقيقة في عرس بنتك وقفت معك وقفات إخوان ما يقفونها، دمعتي تنزل عليك إذا صار شيء، خسرت ناس وايد علشانك أنتي ضحيت بأشياء وايد علشانك أنتي كنتي الدواء على جرحي وكنت أقول أختي اللي ما جابها أبوي كنت وايد أضحي بأمور وايد عشان بحبك”.

تابعت هيا الشعيبي: “نمت عندك أكلت عندك عشت عندك أنا ما أدري شنو اللي صاير لأن أنا فعلا لو كنت صديقتك الصدوقة كنتي فهميني شنو اللي صاير إحنا أخوات نمنا وأكلنا عند بعض أتفاجأ بعدين بعد هذا اللي صار يجيني اتصالات ويجيني كلام طاخ طاخ”.

أكدت هيا الشعيبي أنها لا تكره إلهام الفضالة أبداً ولكنها مستغربة مما حدث، وتساءلت عن سبب هجوم الأخيرة عليها بدون إيضاح الأمور أولاً وقالت: “ليش ما جيتي حق رفيقتك قولتي لها شنو السالفة يمكن أقف معاك، لكن لما أبو محمد كلمني وعرفني شنو اللي سوت وأنا ما أنكر المعروف رجال أحبه وله مواقف جميلة معايا أنا وراجلي وبيتنا انا أحبه ما شفت منه شيء”.

أوضحت هيا الشعيبي أن إلهام الفضالة هاجمتها بعد أن وقفت مع طليقها ووالد ابنتيها، مشيرة إلى أنها خرجت في تصريحات مصورة قالت فيها “هيا الحين سلام سلام مع السلامة” وتابعت أن إلهام ادعت بعدها أنها لم تدخل منزل هيا إلا مرة أو مرتين، مما تسبب في سخرية من يعرفون الحقيقة وتابعت “يا ريت ساكتة وما تكلمتي بناتها بناتي وكنت أحبها أكثر من أخوتي”.