بالصور.. تعرف على تفاصيل فيلم "اتنين × واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

بدأ فريق عمل فيلم "اتنين × واحد" تصوير عدد من المشاهد في بعض المناطق منها حارة بولاق

ويشارك في الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: سامح حسين، محمد ثروت، سهر الصايغ، عبير صبري، محمد جمعة، علاء مرسي، باسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحي عبدالمقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال وإشراف على الإنتاج عبد الله منصور، وإنتاج إسحاق إبراهيم،

تدور أحداث الفيلم في إطار من الاثارة والتشويق والكوميديا، حول شاب عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده والثاني عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد وكان أول المستفيدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف في الأموال، ويحمل الفيلم عدد من المفاجآت