الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" ينافس على جوائز مسابقة "أسبوع النقاد" بمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، اليوم الإثنين، قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة "أسبوع النقّاد"، بالفترة من 15 إلى 23 مايو.

وضمت القائمة الفيلم المصري الوثائقي "رفعت عيني للسما- The Brink of Dreams"، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، وهو عن مجموعة من الفنانات المصممات على تحقيق أحلامهن من دون رضى الرجال.

ودخل الفيلم، سباق الفوز بجوائز مسابقة "أسبوع النقاد"، ضمن 7 أفلام، من بين 11 فيلم تم اختيارهم للمشاركة في الدورة الثالثة والستون للمسابقة ، التي تقام بالفترة من 15 إلى 23 مايو، ويتولى رئاسة لجنة تحكيم المخرج الإسباني رودريجو سور وجوين.