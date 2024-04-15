أمينة خليل راقصة فى "شقو": كنت باخد ساعات كتير لتحضير اللوك 

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت الفنانة أمينة خليل، عن كواليس تحضيراتها للشخصية الراقصة فتنة التي قدمتها ضمن أحداث فيلم شقو، بطولة الفنان عمرو يوسف، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي.

كشفت أمينة خليل خلال تصريحاتها عن شخصيتها في "شقو"، قائلة: "شخصية فتنة مختلف تماما عن أي حاجة قدمتها في السابق، فهي راقصة في كبارية، والعمل قصته أيضا متخلفة.

أكدت أمينة خليل،عن تحضيراتها للشخصية أن الدور لم يكن مجهد أثناء التصوير، معلقة: "الدور مكنش مجهد في التصوير، لكن كان مجهد أنه يطلع كنت باخد عدد ساعات للتحضير من باروكة وتفاصيل اللبس والمكياج عشان اللوك يظهر".

أمينة خليل

أحداث فيلم شقو

وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن حول مجموعة من الأصدقاء، خارجين عن القانون، يمارسون أعمالا إجرامية مشبوهة، بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم شقو

ويضم فيلم شقو عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد ممدوح، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

أعمال أمينة خليل

يذكر أن أمنية خليل، شاركت في مسلسل الكبير أوي ج8 الذي عرض في السباق الرمضاني لهذا العام، حيث ظهرت كضيفة شرف، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.

وتناول العمل قصة الكبير أوي عمدة قرية المزاريطة، الذي يتعرض لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

أبطال مسلسل الكبير أوي ج8

ضم مسلسل الكبير أوي ج8، مجموعة من الفنانين منهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد فرج، أمينة خليل، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي.