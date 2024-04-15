نادين نجيم عن البوتوكس والفيلر: "ناس كتير متعرفش الفرق وحافظين مش فاهمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج "عندي سؤال" تقديم محمد قيس ويعرض على قناة "المشهد".

وتطرقت "نادين" خلال حوارها بالبرنامج للحديث عن علاقتها بنجوم الوسط الفني سواء اللبناني أو المصري، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، كما كشفت عن العديد من الخبايا والأسرار لأول مرة.

وبسؤالها عن حقيقة خضوعها لأي عمليات تجميل قالت: "أنا مش عاملة أي عمليات تجميل، وعملت عملية ترميم بس، والدكتور الخاص بيا طلع وقال إني مش عاملة أي عمليات تجميل وهو مش هيكذب، ثانيًا البوتوكس والفيلر فيه ناس كتير ماتعرفش الفرق بين الاتنين وبيتكلموا وبس حافظين مش فاهمين، والبوتوكس مش للشفايف ده عشان يخفف من التجاعيد في الوجه وهو لا بيأذي، وكمان الفيلر بقت عمليته بسيطة وكل ست بقت تحب تعملها".

واستكملت: "مبحبش حد يقول عليا مشوهة وكتير منهم شبهوني ببعض الكلمات الجارحة ومش هقدر أقول بيقولوا إيه، ولو كنت فعلًا عملت عمليات تجميل، الدكتور مش هيقدر يجمل أخلاقي دي الحاجة الوحيدة اللي مايقدرش يعملها".

وشاركت نادين نسيب نجيم في رمضان 2024 بمسلسل 2024 وشاركها البطولة الفنان محمد الأحمد.

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