فيلم "حرب أهلية" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي بأول أسبوع عرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجح فيلم الدراما والإثارة "Civil War" في تصدر شباك التذاكر الأمريكي بأول أسبوع عرض بإيرادات بلغت 26 مليون دولار.

تدور أحداث فيلم "Civil War" في رحلة بالمستقبل القريب في أمريكا، حيث يقوم فريق من الصحفيين الملحقين بالجيش وهم يتسابقون مع الزمن للوصول إلى العاصمة واشنطن قبل نزول فصائل المتمردين إلى البيت الأبيض، الفيلم من إنتاج شركة "A24" للمخرج الإنجليزي أليكس جارلاند، ويشارك ببطولته النجمة الأمريكية كريستين دانست، واجنر مورا، نيك أوفرمان، جيفرسون وايت، نيلسون لي، وتقدر ميزانية الفيلم الإنتاجية بـ 50 مليون دولار وتم تصوير الفيلم بالكامل بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية منها جورجيا، بنسلفانيا، أتلانتا، وهامبتون.

واحتل المركز الثاني فيلم المغامرات "Godzilla X Kong: The New Empire" بـ 15 مليون، وجاء في المركز الثالث فيلم الكوميديا والمغامرات "Ghostbusters: Frozen Empire" بإيرادات 5.8 ملايين دولار، واحتل المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة "Kung Fu Panda 4" بـ 5.5 ملايين دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم الخيال العلمي "Dune: Part Two" بإيرادات بلغت 4.3 ملايين دولار، بينما احتل المركز السادس فيلم الأكشن والإثارة "Monkey Man" بإيرادات بلغت 4.1 ملايين دولار، وفي المركز السابع فيلم الرعب "The First Omen" بإيرادات بلغت 3.8 ملايين دولار، واحتل المركز الثامن فيلم الدراما "The Long Game" بـ 1.4 مليون دولار، بينما جاء في المركز التاسع فيلم الرسوم المتحركة "Shrek 2" بـ 1.4 مليون دولار، وفي المركز العاشر والأخير الفيلم الغنائي "Suga" بإيرادات بلغت 991 ألف دولار.