محمد ممدوح يكشف تفاصيل شخصيته في "شقو": تجربة جديدة ومختلفة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان محمد ممدوح، تفاصيل شخصيته في فيلم شقو، بطولته والفنانة أمينة خليل، الذي يعرض حاليا في دور عرض السينمات.

تحدث محمد ممدوح خلال تصريحاته عن تفاصيل شخصيته فى "شقو": الحمد لله على نجاح فيلم شقو، وأنا بجسد شخصية حجازي مترقه، شخصية جديدة عليا والفيلم كله تجربة جديدة ومختلفة.

وأضاف محمد ممدوح عن علاقته بأبطال فيلم شقو، قائلا: عمرو يوسف شقي وأخويا، ويشرفني إني أشتغل معاه، ودايما في ظهر بعض، وطقم الفيلم كله اتشرفت بيهم، ونجمة كبيرة زي يسرا، بدعمنا وعلى راسي ويتشرف بوجودها.

محمد ممدوح

أبطال فيلم شقو

يشارك في بطولة فيلم شقو عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد ممدوح، عباس أبو الحسن، يسرا، وغيرهم، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

قصة فيلم شقو

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون، الذين يمارسون أنشطة إجرامية ومشبوهة، وذلك يقودهم إلى أزمات كبيرة لها عواقب خطيرة.

أعمال محمد ممدوح

وعلى جانب الأعمال الدرامية، يذكر إنه يعد مسلسل رشيد، آخر أعمال محمد ممدوح الدرامية، الذي عرض في موسم رمضان 2023، وشارك في بطولته كل من الفنانة ريهام عبد الغفور، خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، نهلة سلامة، محسن منصور، أشرف عبد الغفور، حسن مالك، علاء قوقة، وآخرين، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح.