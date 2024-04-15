نانسي عجرم لأهالي ضحايا فيضان عمان: "قلوبنا وصلواتنا معاكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على دعم ومساندة أهالي ضحايا فيضان عمان، الذي وقع في الساعات القليلة الماضية.

ونشرت "نانسي" منشورا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وعلقت: "بعزي كل أهالي الضحايا الأبرياء بسلطنة عمان، الله يصبركن على تحمل هالوجع، قلوبنا وصلواتنا معكن".

وتصدرت نانسي عجرم تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد غنائها أغنية باللغة العربية الفصحى بعنوان "عام جديد" وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وأحيت "نانسي" مؤخرًا حفلًا غنائيًا في تورنتو- كندا بشهر مارس الماضي وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم تحت شعار "كامل العدد"، وقامت بتوجيه الشكر لجمهورها بعد انتهاء الحفل ونشرت مقطع فيديو من الكواليس عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "شكرًا عالحب تورنتو".

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