الحلفاوي يعلق على هدف الزمالك: "كولر عليه إنهاء المغامرة وإجراء التغيير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أحداث الشوط الأول لمباراة فريق النادي الأهلي أمام نظيره فريق نادي الزمالك والتي تقام مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهى بهدف للزمالك أحرزه اللاعب سيف الدين الجزيري.

ونشر "الحلفاوي" منشورا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "شوط متكافئ خال من الفرص كانت نتيجته الطبيعية التعادل، باستثناء تمريرة ناصر التي أجاد الجزيري استغلالها وأسفرت عن هدف الزمالك، كولر عليه فورًا إنهاء المغامرة وإجراء التغييرات، وهنا يختلف الوضع ويحقق الأهلي المتوقع".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي.

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