بمشاركة مصطفى قمر ونادية مصطفى.. تفاصيل حفل علي الحجار في "100 سنة غنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان الكبير علي الحجار عن تفاصيل الحفل الثاني لمشروع "100 سنة غنا" والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري في دار الأوبرا المصرية.

ونشر "الحجار" الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وأوضح خلاله مشاركة الفنان مصطفى قمر والفنانة نادية مصطفى، إلى جانب عدد من المطربين الشباب بقيادة المايسترو يوسف صادق.

وتم تخصيص الحفل لتقديم أغاني من ألحان الموسيقار الراحل محمد فوزي.

وكشف "علي الحجار" عن تفاصيل مشروع "100 سنة غنا" خلال مؤتمر صحفي أقيم في شهر فبراير الماضي، وأكد أن الأجيال الجديدة من بينها من لم يستمع لأغاني عبدالحليم حافظ كمثال، قائلا: "من وأنا صغير بسمع أغاني تراثية.. تراثنا يستاهل نقدمه للشباب اللي مسمعهوش، لذلك أخدت قرار بتقديم مشروع 100 سنة غنا".

اقرأ أيضا:

محمد عز عن مشاركته في "جري الوحوش": "كنت خايف من محمود عبدالعزيز"