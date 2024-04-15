نادين نسيب نجيم تبكي في برنامج "عندي سؤال": أقرب الناس خانوني وخذلوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج "عندي سؤال" تقديم محمد قيس ويعرض على قناة "المشهد".

وتطرقت "نادين" خلال حوارها بالبرنامج للحديث عن علاقتها بنجوم الوسط الفني سواء اللبناني أو المصري، وعن التفاصيل الخاصة بأسرتها، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وتأثرت "نادين" وبكت عند حديثها عن خلافاتها وأعدائها، قائلة "دعيت عليهم كتير وكنت لما بروح أصلي بقول ليسوع انت محكمتي وانت المحامي تبعي وانت الحكم النهائي وبتعرف الحقيقة كاملة وانصرني على أعدائي كلهم حتى أقرب الناس ليا خانوني وخذلوني".

يذكر أن الفنانة نادين نسيب نجيم عرض لها مؤخرًا مسلسل "2024" ضمن موسم دراما رمضان هذا العام.

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