بصورة لـ سيف الجزيري.. أشرف زكي يهنئ "الزمالك" بالفوز على "الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان أشرف زكي بفوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشر "أشرف" صورة للاعب نادي الزمالك سيف الجزيري الذي أحرز هدفي المباراة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "مدرسة الفن والهندسة"، ومن المعروف عن الفنان أشرف زكي انتمائه للقلعة البيضاء ودائمًا ما يعلق على مباريات الفريق سواء محليًا أو دوليًا.

يذكر أن أشرف زكي شارك مؤخرًا في موسم دراما رمضان هذا العام بمسلسل "مليحة".

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