شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال: شخصية ملك شاه فى مسلسل الحشاشين تعبتنى نفسيا وجسديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل إسلام جمال عن تقديمه لـ شخصية ملك شاه في مسلسل الحشاشين الذى عرض ضمن دراما رمضان 2024، في تصريحات خاصة لليوم السابع، حيث صرح قائلا:" ملك شاه شخصية صعبة، شخصية تعبتنى في تصويرها، مرهقة جسديا وذهنيا، بس في الاخر كنت مستمتع، وكل حاجة تهون وانت مستمتع، وأتمنى أن النتيجة تكون وصلت للناس، وعملنا حاجة كويسة".



وتابع جمال قائلا:" الملك شاه سلطان دولة كبيرة، بس هو دايما قلقان من اللى حواليه، مش مطمن لـ نظام الملك، الشخصية اللى قدمها الرائع أستاذ فتحى عبد الوهاب، قلقان من صحابه اللى جمبه، حسن الصباح وعمر الخيام، فهو دايما مستنى الغدر هيجى ميني، من ده والا ده، مينفعش يبقى ودود أو لطيف أوى، خاصة إن دايما المواضيع مش مستاهلة كلام كتير، هي أفعال أكتر بالنسبة له".

مسلسل الحشاشين هو الإنتاج الأضخم مصريا وعربيا خلال الموسم الرمضانى 2024، والذى دار عن الطائفة الإسماعيلية التي أنشأها حسن الصباح، في القرن الـ 11.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.