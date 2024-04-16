موعد حفل تامر حسني فى القاهرة الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفلاً غنائيًا في منطقة القاهرة الجديدة يوم 19 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة الذى يحبها جمهوره.

أعلن النجم تامر حسني عن خوضه بطولة فيلم جديد بعنوان “Restart” مع المخرجة سارة وفيق والسيناريست أيمن بهجت قمر.

حيث كتب تامر حسني عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: "توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاء الله بعنوان (ري ستارت) بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق".

تامر حسني وسارة وفيق وأيمن بهجت قمر

بينما نشر السيناريت أيمن بهجت قمر تغريدة عبر حسابه، كشف فيها عن عرض الفيلم في صيف 2024، حيث كتب: "دعواتكم فيلم الصيف إن شاء الله: Restart من تأليفي وإخراج المخرجة الجميلة سارة وفيق وبطولة النجم تامر حسني اللي مورطني عشان هو مؤلف فيلمه بحبك جاب مليار جنيه ما شاء الله بس إن شاء الله تحدي جديد بعد فيلم البدلة وبإذن الله هنكسر الدنيا".

وكان فجر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مفاجأة مؤكدًا أن هناك أرقاما قياسية مسجلة في عام 2022 من خلال فيلم تامر حسني، والذي حقق ما يقارب مليار جنيه، ثم يليه فيلم «وقفة رجالة» بأكثر من 900 مليون جنيه.



وأعلن تركي آل الشيخ خلال المؤتمر عن تدشين صندوق "بيج تايم"، لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية والعربية، موضحًا أن هدف الصندوق ربحي وسيكون برعاية الهيئة العامة للترفيه، وذلك لدعم وخدمة صناعة السينما في مصر والوطن العربي.



وكانت نجحت أغنية النجم تامر حسني الجديدة “موضوع رجوعنا” فى تصدر التريند على يوتيوب، محققة أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من طرحها على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

وكان طرح النجم تامر حسنى، أغنيته الجديدة بعنوان "موضوع رجوعنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وشاركته بالتمثيل في الكليب الفنانة رانيا منصور، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "هرمون السعادة".

والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسنى.

وكانت حرصت تاليا ابنة النجم تامر حسني على الرد بشأن الانتقادات التي طالتها من بعض الجمهور، بخصوص حديثها المستمر باللغة الإنجليزية خلال الفيديوهات التي تشاركها عبر حسابها على "إنستجرام".

وأكدت تاليا ابنة النجم تامر حسني خلال فيديو لها عبر خاصية "الاستوري" قائلة: "الناس مش فاهمين كلامي، عشان بتكلم إنجليزي، أنا متعودة أتكلم إنجليزي عشان المدرسة، وأحيانا تانية بتكلم عربي، ممكن تعملوا ترجمة للكلام عشان تفهموه".

وكان طرح النجم تامر حسني أحدث أعماله الغنائية بعنوان “معلش” التي يقدمها على طريقة الـ"ديو" رفقة مطرب الراب زاب ثروت وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

تامر حسني وزاب ثروت

معلش

"معلش" من كلمات وألحان تامر حسني وتعاون فيها مع كل من الموزع الموسيقي معاذ ومهندس الصوت علي فاتح، وإحدى أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة".

يشار الى ان تامر حسني حدد موعد عرض الفيلم في موسم صيف 2024، ويسجل العمل التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معاً فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض في موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك في بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.