تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الشاعر السعودي صالح الشادي، على طمأنة الجمهور بشان الحالة الصحية للفنان محمد عبده الذي تعرض لوعكة صحية.

وكتب على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X - تويتر سابقاً: "الصديق الغالي الأستاذ الفنان ‎محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن، ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة، نسأل الله أن يتقبل، وأن يتمم عليه الشفاء، وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال".

وكان تعرض الفنان محمد عبده لوعكه صحية خلال الساعات الماضية تسببت فى إلغاء حفله فى دولة البحرين، والذى كان مقررا إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 19 أبريل، حيث أعلن مسرح الدانة فى البحرين عن الغاء حفل محمد عبده والفنان خالد الشيخ، وأكد المسرح عبر صفحته بموقع فيس بوك أنه بإمكان حاملى التذاكر استرجاع المبلغ كاملا أو استخدمه كرصيد لشراء تذاكر لحفلات مسرح الدانة المقبلة.

يا عافية قومي

وكان طرح محمد عبده ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال وضم الألبوم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

محمد عبده

الحالة الصحية لمحمد عبده

وكان عبد الرحمن ابن الفنان الكبير محمد عبده، طمأن جمهور فنان العرب على حالة والده الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الشهور الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

أحدث أغاني محمد عبده

وكانت أحدث أغاني محمد عبده، من خلال أغنية الملامح، التي نجحت وتخطت أكثر من الـ 800 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

محمد عبده

وتقول كلماتها"الملامح .. تسأليني .. ليه في صوتي .. من احزانك ملامح ليه في صمتي .. من سكوتك ملامح وليه .. أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق وليه .. فينا من بعض حزن الملامح لأن أنتي هو أنا .. وبيننا سر التشابه لأننا نفهم بعضنا .. وعشقنا يمطر سحابه يا ملامح أسمي .. من بين الحروف يا أمنياتي .. وصحوة الحلم المسافر .. في حياتي .. وفي ظلام الخوف ... يا ارتعاشات الهدب .. وعشق عمره ما انكتب .. كل عمري لك وفيك وكل غربات التعب إيه أحبك .. بالكلام اللي بقلبي بس أنا ماقلت لك.