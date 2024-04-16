"شبيه عادل إمام" وأحمد عبد العزيز أبرز الحضور.. 42 صورة من عزاء شيرين سيف النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبدالناصر:

يقام مساء اليوم الثلاثاء عزاء الفنانة شيرين سيف النصر بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، وسط توافد عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وكانت أسرة الراحلة شيرين سيف النصر في استقبال الوافدين من النجوم والإعلاميين وهم الفنان أحمد عبد العزيز، السيناريست محمد الغيطي، الفنان أشرف زكي، الفنان أيمن عزب، الأب بطرس دانيال، الفنان صبحي خليل، دوبلير الزعيم عادل إمام في فيلم "أمير الظلام"، الفنان محمد أبو داود.

ورحلت الفنانة شيرين سيف النصر عن عالمنا يوم السبت عن عمر يناهز 57 عامًا وسط صدمة الوسط الفني.

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين على نعي الفنانة الراحلة منهم الفنان محمد فؤاد، الراقصة دينا، الفنانة درة، الفنانة غادة إبراهيم، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان تامر عبد المنعم، الإعلامية هبة الأباصيري، الفنان محمود البزاوي وآخرون.

وكشف عن خبر الوفاة شريف سيف النصر الأخ غير الشقيق للفنانة المعتزلة وكتب عبر حسابه بتطبيق "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقًا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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