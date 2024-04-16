محمد اسماعيل - القاهرة - "وحشتوني جدًا".. آمال ماهر توجه رسالة إلى جمهورها قبل إحياء حفلها المقبل

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة آمال ماهر، محبيها ومتابعيه، كواليس التحضير لحفلها الغنائي المرتقب، خلال شهر أبريل الحالي.

ونشرت "ماهر" فيديو لها أثناء تسجيل بعض الأغاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، وعلقت: "مبسوطة إني هاشوفكم يوم الجمعة 19 أبريل في ليلة هتكون مختلفة جدا على مسرح ماركي، كايرو فيستيفال سيتي - Cairo Festival City".

ووجهت آمال ماهر رسالة إلى جمهوره، قائلة: "وحشتوني جدا وفي انتظاركم يوم 19 أبريل في كايرو فيستيفال سيتي، على مسرح ماركي".

تستعد آمال ماهر، لتقديم حفلها المقام على مسرح ماركيه، في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس.

حددت الجهة المنظمة للحفل شرطا واحدا لحضور الحفل، وهو منع دخول من هم أقل من 21 عاما.

تقدم المطربة آمال ماهر الحفل، بمشاركة أوركسترا تضم 50 عازفا، بقيادة المايسترو تامر فيضي، ومن أبرز الأغاني، التي تقدمها المطربة: "كسبتوا الرهان"، و"أنا الحب"، و"صاحبة عمري"، و"الحكاية".

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