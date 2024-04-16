شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل نجوم الفن بعد فوز الزمالك على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة فريق الزمالك بعد فوزه أمس على القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف في الدورى، وأقيمت المباراة باستاد القاهرة.

وعلق الفنان محمد هنيدى على صفحة التواصل الاجتماعى بعد المباراة قائلا: "أحضرو لنا ريال مدريد الآن .. مبروووووووك للزمالك".







وكتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على فيس بوك: "سهم الفرحة جه في راسي نساني كل المآسي مبروك لكل الأوفياء اللي همه أهلي وحبايبي وناسي".

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: ‏"شوط أهلاوي بامتياز، استعاد الأهلي أنيابه في الشوط الثاني ودانت له السيطرة الكاملة وأحرز هدف التعادل، وضغط ليحرز الفوز ولكن قدر الله وما شاء فعل.. دربكة أمام الأهلي تسفر عن هدف الفوز للزمالك، مبروك للزمالك وهارد لك للأهلي.. مغامرة غير موفقة من كولر أضاعت شوطا كاملا".





وقالت رشا المهدي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: "أنت العيد والعيدية مبروك الزمالك مدرسة الفن والهندسة".



وكتب عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى: "أول مرة الزمالك يكسب الأهلي في الدور الأول من الدوري من أكتر من 20 سنة".

وفاز الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدورى، سجل للزمالك سيف الجزيرى "هدفين"، وسجل للأهلى أحمد عبد القادر.