66 صورة من عزاء شيرين سيف النصر بحضور نجوم الفن والإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية حضور كبير من قبل نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وكان في استقبال المعزيين أسرة الراحلة شيرين سيف النصر ومن أبرز الحضور الفنان أحمد عبد العزيز، الفنان أشرف زكي، الفنان محمد أبو داود، الفنان أيمن عزب، السيناريست محمد الغيطي، الإعلامي طارق علام، الفنان صبحي خليل، شبيه الفنان عادل إمام، الأب بطرس دانيال.

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين على نعي الفنانة الراحلة منهم الفنان محمد فؤاد، الراقصة دينا، الفنانة درة، الفنانة غادة إبراهيم، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان تامر عبد المنعم، الإعلامية هبة الأباصيري، الفنان محمود البزاوي وآخرون.

وكشف عن خبر الوفاة شريف سيف النصر الأخ غير الشقيق للفنانة المعتزلة وكتب عبر حسابه بتطبيق "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقًا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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