غادة عبد الرازق: "التزاماتي كبيرة جدًا وبتعرض لأزمات مالية زي كل الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن تفاصيل شخصية "عايدة" التي جسدتها في مسلسل صيد العقارب، والذي عرض في السباق الرمضاني 2024.

وقالت "عبد الرازق"، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "On"، اليوم الثلاثاء، إن أهم ما جذبها لتجسيد دور "عايدة" لأنها شخصية جديدة عليها وفيها ملامح منها، مضيفة: "كنت دايما بحاول أثبت لأهلي وأبويا إني أقدر أعمل أي حاجه، ومش معنى إني ست الراجل يبقى أحسن مني".

ووجهت لميس الحديدي سؤال لـ بطلة مسلسل "صيد العقارب"، قائلة: "هل غادة عبد الرازق بتحب تخبي كسرتها؟، لترد عليها: "بخبيها ومش بحب حد يشوف كسرتي".

وتابعت: "بتعرض لأزمات مادية بتحصلي عادي زي كل الناس لأن التزاماتي كبيرة جداً وربنا بيدي كل بني آدم على قد إلتزاماته، وعملي الفني المصدر الرئيسي للدخل ولما أفشل في عمل بيأثر على تلك الالتزامات".

شاركت غادة عبد الرازق، في بطولة مسلسل صيد العقارب، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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