بالصور.. من هو فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام الذي أثار الجدل مؤخراً ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان فكري عبد الحميد شبيه الزعيم عادل إمام على حضور عزاء الفنانة شيرين سيف النصر الذي أقيم مساء الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلاميين والشخصيات العامة.

ولفت "فكري" الأنظار فور وصوله العزاء نظرًا للشبه الكبير بينه وبين الزعيم عادل إمام إذ عمل كـ "دوبلير" للزعيم في أكثر من عمل فني أبرزها فيلم "النوم في العسل" عام 1996، ومسرحية "بودي جارد" عام 1999.

وإليكم 9 معلومات عن فكري عبد الحميد شبيه الزعيم عادل إمام:

1- كانت بدايته الفنية بمسلسل "الظلال" عام 1986.

2- شارك الفنانة نادية الجندي في فيلم "الجاسوسة حكمت فهمي" عام 1994 .

3- شارك الزعيم عادل إمام بطولة فيلم "النوم في العسل" عام 1996 مع الفنانة شيرين سيف النصر.

4- ظهر مع الزعيم مرة أخرى في مسرحية "بودي جارد" عام 1999.

5- شارك الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم "عسكر في المعسكر" عام 2008.

6- تعاون مع الفنان الراحل عامر منيب في "كيمو وأنتيمو" عام 2004.

7- شارك الفنان تامر حسني في فيلم "كابتن هيما" عام 2008.

8- اختاره المخرج رامي إمام للمشاركة بآخر أعمال الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو" عام 2020.

9- تصدر السوشيال ميديا أكثر من مرة بسبب الشبه الكبير بينه وبين الزعيم عادل إمام.

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