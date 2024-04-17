هدى المفتي بدون مكياج وسلمى أبو ضيف كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس رياضية.

هدى المفتي

ظهرت هدى المفتي، بدون مكياج ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

سلمى ابو ضيف

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي، بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خلال خاصية القصص القصيرة.

مريهان مجدي

شاركت الفنانة مريهان مجدي متابعيها، صورًا جديدة لها عبر الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

نورهان شعيب

ظهرت الفنانة نورهان شعيب، بملامح هادئة ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

سارة سلامة

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ديانا حداد

شاركت الفنانة ديانا حداد، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بداخل الطائرة.

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد، صورة جديدة لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة كاجوال.