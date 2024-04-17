تركي آل الشيخ يروج لنزال "حلبة النار": "في انتظار الفائز بين أوزيك وفيوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لنزال "حلبة النار" الذي سيجمع بين الملاكم الأوكراني أولكسندر أوزيك والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري والمقرر إقامته يوم 19 مايو المقبل.

ونشر "تركي" صورة برفقة الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "في انتظار نتيجة أوزيك وفيوري".

وكشف "تركي" عن توافر تذاكر المباراة عبر بوست نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X" وعلق: "التذاكر متوفرة الان، يتواجه العمالقة أولكسندر أوزيك وتايسون فيوري في نزال أسطوري بسجل خال من الهزائم وعلى أربعة أحزمة في حلبة النار، كن جزءًا من هذا الحماس وشاهد تاريخًا يصنع في قلب الرياض، 18 مايو في المملكة أرينا".

وكان من المفترض إقامة مباراة "حلبة النار" يوم 17 فبراير الماضي، إلا أن تم تأجيله بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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