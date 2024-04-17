شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق: "عايدة" شخصية جديدة وتشبهني كثيراً في حياتي الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن أن أهم ما جذبها لشخصية "عايدة" في مسلسل صيد العقارب أنها شخصية جديدة وتحمل في جنباتها ملامح كثيرة منها، قائلة: "شخصية جديدة علي فيها ملامح مني كنت دائماً بحاول أثبت لأهلي وأبويا أني أقدر أعمل أي حاجة وإني مش معنى إني ست أن الراجل يبقى أحسن مني ولقيت في كتير جداً من شخصية عايدة".

وعن طيبة الشخصية، قالت خلال لقائها بربنامج "كلمة أخيرة"، مع الغعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON": الطيبة ملهاش علاقة بالشخصية القوية حسبة الناس في الحتة دي غلط"، مشيرة إلى أنه لا يوجد علاقة بين طيبة الشخصية وقتها.



وتابعت: "فيه ناس بتخلط كتير في الحتة دي مش معنى إن الشخصية طيبة ولها شخصيتها واحترامها وكيانها وأن يكون لها قرار وتستطيع أن تقود بيت وعيلة وبنت وأحفاد يفكروا في المقابل أن لازم تبقى الشخصية دي شريرة ومعندهاش قلب ومش بتعرض تعيط وده غلط وخلط في الأوراق مع الست".



وعن سبب اختفائها لفترات، قالت: "أنا عامة ست بيتوتية جداً ولكن في لحظة الانكسار بختفي أكتر".



وعن أهم الأسباب التي قد تسبب كسرة لغادة عبد الرازق، قالت: "حاجات كتيرة جداً زي كل البني آدمين مثل فشل في الشغل يكسرني أو أعداء يحاربوني ويوصلوا لغرض ما تكسرني أو حاجة تمس بنتي أو أهلي تكسرني أو حاجة تشوه سمعتي والخيانة وأزمة مادية تكسرني".